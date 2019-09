MOP: Constructora del puente Cau Cau debió darse cuenta de la falla

El subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, sostuvo que la constructura española Azvi debió haberse dado cuenta de la falla que inutilizó el brazo sur del puente Cau Cau en Valdivia en febrero de 2015, luego que un fallo judicial determinara que hubo errores en el diseño del sistema de levante.

El fallo del Vigésimo Octavo Juzgado Civil de Santiago determinó que no existió error en la ejecución de los trabajos de la obra atribuible a Azvi, eximiendo de responsabilidad a la firma española por las fallas en el puente basculante.

Por eso, se ordenó al Estado pagarle 1,2 millones de dólares a la empresa.

Ante esta decisión judicial, Palacios sostuvo que "si esta empresa era tan experta internacionalmente en la construcción de puentes basculantes, ¿no se dio cuenta nunca de que existía algún problema en el diseño? Es algo que da para pensar".

El subsecretario explicó "el MOP no ha sido todavía notificado de la sentencia, por lo tanto, todavía no podemos dar una opinión fundada porque tenemos que conocer primero el fallo".

"Y luego es el Consejo de Defensa del Estado el que tiene que tomar las medidas pertinentes si es que acoge lo que plantea el tribunal o va a una instancia superior", agregó.

Ex ministro Bitar: Llama la atención que la empresa no advirtiera la falla

Coincidió con Palacios el ex titular de Obras Públicas del primer Gobierno de Michelle Bachelet Sergio Bitar, quien indicó a Cooperativa que "a mí me llama la atención porque cuando nos pusimos todos a averiguar después -uno quiere que las obras chilenas sean de la mejor calidad, en general lo hacemos bien- la pregunta fue '¿y estos tipos por qué no se dieron cuenta que, si dicen cuando hablaron con el Ministerio de que tenían experiencia de un puente como éste en que se va a levantar un lado del puente, el diseño de la pieza tiene que tener tal fortaleza y no vio, y después lo soldaron y no funcionó?'".

"Siempre hay una interacción entre la empresa y el MOP, entre el inspector fiscal y la gente que está ahí, y hay que reforzar esa capacidad del MOP de supervisar, pero hay una interacción. Se advierte. Me llamó la atención de que no se advirtiera o que la empresa no lo advirtiera", aseveró.

Ex ministro: Fallo a favor de la constructora del Cau Cau es un revés para todos los gobiernos #CooperativaOpina https://t.co/0IXEkTvcaQ pic.twitter.com/CNV8pgbyGD — Cooperativa (@Cooperativa) September 5, 2019

En Valdivia, el alcalde Omar Sabat comentó a Cooperativa Regiones que el mayor interés es que se cumpla con compromisos de conectividad para la comuna.

Sobre esto último, el subsecretario Palacios detalló que el próximo paso es la licitación de la solución definitiva para el puente Cau Cau, que debiera estar operativo en diciembre de 2020 con sus brazos basculantes de manera automática.

Desde la constructora española, su director Juan Lacassie comentó a Cooperativa que están evaluando el escenario con sus abogados antes de emitir algún pronunciamiento.