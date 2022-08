Movilización de docentes de la Universidad Austral se extiende y no ve solución

Ya se cumplen casi tres semanas en huelga legal del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile, con una movilización que comenzó el pasado 1 de agosto y que busca obtener un reajuste de remuneraciones en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Se trata de aproximadamente 1.700 personas repartidas en las sedes de Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique.

Esto ha significado suspender clases, detener las investigaciones y con el riesgo de perder el año electivo para los estudiantes ante la negativa de la rectoría de reajustar el salario.

El presidente del sindicato de la casa de estudios, Sandor Mulsow, adelantó que "el martes se vota la propuesta inaceptable que presentó Rectoría y seguimos en la huelga. La propuesta nuestra es decirles 'ya, parece que ustedes tienen un problema de finanzas'. El primer año y el segundo año no vamos a solicitar un aumento, pero si se reajusta al final del segundo año, cosa que el año 2025 tengamos recuperado nuestro poder adquisitivo".

Además advirtió que "en este minuto los estudiantes están peligrando que el segundo semestre se haga o no se haga, porque son 17 semanas y no van a entrar 17 semanas en todo lo que queda. Eso significa que si no para la huelga el rector esta semana, y no llega a un acuerdo con nosotros, los estudiantes no van a terminar ni en marzo".

Por su parte el rector de la universidad, Hans Richter, aseguró que "esta negociación no es normal porque, y esa ha sido la principal dificultad, cuando uno tiene 3.900 empleados entre académicos, funcionarios administrativos y de servicio, es una planilla bastante grande, es la corporación, de Derecho Privado, la institución más grande entre Concepción y Punta Arenas, la cantidad de empleados, los sueldos, es bastante voluminosa, son alrededor de 65.000 millones de pesos al año".

"Si uno lo factoriza y multiplica por un aumento del 13% significa intentar acomodar 9.000 millones en el presupuesto. Eso dado el flujo extra de costos que tiene toda la universidad, es imposible", zanjó.

Esta semana será clave para saber el futuro de las negociaciones y si los estudiantes perderán o no el semestre.