Paro en Derecho de la Universidad Austral por carga académica y deterioro de salud mental

Los alumnos de Derecho de la Universidad Austral de Chile (UACh) mantienen una paralización de sus actividades y acusan que "la carga académica incide en nuestros problemas de salud mental", detalló Camila Robles, presidenta del Centro de Estudiantes.

A juicio de la dirigente el sistema de educación superior "no toma en consideración que los jóvenes que estamos en la universidad trabajamos (...) muchos de nosotros tenemos preocupaciones a raíz de como conseguir dinero, a veces no todos tienen plata para comprar comida todos los días".

"La carga académica en la universidad está pensada para las personas que solo se dedican a estudiar, eso ha llevado a que los niveles de estrés, ansiedad y depresión sean muy elevados", añadió Camila Robles.

Durante los días de paro, los alumnos han elaborado un petitorio que "aborda cuestiones que van desde la incorporación de un equipo multidisciplinario a la Facultad que pueda apoyar el tema de la salud mental (...) en la carrera hay problemas importantes en esta materia y creemos que es importante abrodarlos con especialistas".

Exámenes orales

En paralelo, Camila Robles acusa que los exámenes orales a los que son sometidos los estudiantes de Derecho quedan supeditados a cuestiones no académicas

"La oralidad es un componente escencial en la carrera pero hemos visto que no es del todo objetiva (...) la nota puede depender incluso del estado de ánimo del profesor, si comió o no, si la persona que pasó antes de uno dijo algo que al profesor no le pareció bien y queda con el ánimo un poco perturbado", argumentó la dirigenta.

Es por ello que dentro del petitorio que elaboran solicitan "la objetivización de nuestros exámenes".

Dicho documento será presentado el lunes a la Decanatura de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UACh y hasta esa jornada se mantendrá la paralización.