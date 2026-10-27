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Tópicos: País | Región de Los Ríos

Reserva biológica Huilo Huilo: Turismo sustentable con protección de fauna nativa

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Su directora, Alexandra Petermann, explicó en Cooperativa los vínculos entre los esfuerzos conservacionistas y el desarrollo comunitario.

El rescate biológico ha impulsado la apertura de hospedajes vecinales independientes.

Reserva biológica Huilo Huilo: Turismo sustentable con protección de fauna nativa
 Reserva Huilo Huilo

"El producto del turismo no es solo un hotel", recalcó la gestora, que es también presidenta de la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur).

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Alexandra Petermann, directora de la Reserva biológica Huilo Huilo y presidenta de Fedetur, conversó con Cooperativa sobre cómo la iniciativa demostró recuperar ecosistemas degradados e impulsar, a la vez, economías locales.

Petermann recordó que sus padres, y fundadores de la reserva, descubrieron que "el desarrollo no era incompatible con la conservación", transformando antiguas faenas madereras en un polo en el que convergen vecinos y ecología.

Esa visión propició el retorno de especies que habían desaparecido del sur valdiviano: "Hoy tenemos más de 50 huemules", subrayó la arquitecta, destacando que el monitoreo científico de anfibios, helechos y bosques genera valor educativo para los 250 mil turistas que reciben al año.

Para Petermann, las actividades recreativas bien planificadas protegen el hábitat sin segregar a los pobladores. "El turismo es una herramienta clave también de conservación", remarcó, argumentando que guiar al visitante por la selva húmeda genera conciencia y financia la preservación de áreas silvestres vulnerables.

Paralelamente, la actividad detonó un encadenamiento comercial en Neltume y Puerto Fuy. De 1.500 camas disponibles, 1.100 pertenecen a emprendimientos locales, confirmando que "el turismo es una cadena de valor" donde cabañas, gastronomía y transportes comunitarios se benefician del flujo de viajeros.

El círculo virtuoso consolidó arraigo juvenil. En vez de emigrar, los jóvenes ahora estudian carreras técnicas para liderar servicios ecoturísticos o científicos. Con escuelas de montaña y centros formativos, el patrimonio natural asegura empleo digno y sustentable para las nuevas generaciones de la zona.

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