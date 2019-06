Valdivia: Usuarios de Ruta Torobayo - Curiñanco se manifestaron por condiciones de la vía

Un grupo de vecinos de Los Pellines, Chabelita y otros sectores situados a un costado de la Ruta que conecta Torobayo y Curiñanco, en la comuna de Valdivia realizaron una protesta acusando problemas de conectividad por el mal estado del camino, que no posee asfalto.

Jorge Flández, presidente de la Junta de Vecinos Los Pellines explicó a Cooperativa Regiones que "hemos ofrecido al MOP (Ministerio de Obras Públicas) juntarnos con la empresa que hace la mantención para que converse con los vecinos y ellos les digan por donde hacer los canales para que escurra el agua y no perjudique a nadie".

"Eso no ha sido posible, porque llega la empresa con operadores que no conocen el terreno y eso no ha significado inundaciones de los jardines y empozamiento de agua", añadió el dirigente.

Además, acusan que debido a la misma situación el camino se vuelve intransitable e incluso se ha generado el volcamiento de vehículos, que atribuyen a las condiciones de la vía.

En paralelo, exigen mayor frecuencia de locomoción colectiva y aseguran que hasta el momento la primera micro que pasa por el sector de Los Pellines, sector situado a unos 15 kilómetros de Valdivia, arriba a la capital de Los Ríos cerca de las 10:00 lo que no es útil para los trabajadores y personas que acuden al Hospital Base.

Hasta el lugar de la protesta, efectuada en el cruce con el camino que conecta Valdivia y Niebla, llegaron Marcela Villenas y Sandra Ili, seremis de Transportes y Obras Públicas respectivamente, quienes se comprometieron a conformar dentro de los próximos días una mesa de trabajo para atender la solicitud de los vecinos.

Carabineros informó que los vecinos depusieron la manifestación de forma pacífica y no hubo personas detenidas.