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Tópicos: País | Región de Magallanes

Conductor ebrio y con licencia suspendida fue detenido en Punta Arenas

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El sujeto, que estaba con prohibición de manejar por dos años, presentó un nivel de 2,30 gramos de alcohol en la sangre.

Conductor ebrio y con licencia suspendida fue detenido en Punta Arenas
 ATON (referencial)

El imputado quedó con arraigo regional por los 90 días que se dieron de plazo para la investigación.

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Un conductor ebrio y con licencia suspendida fue detenido tras ser sorprendido manejando un vehículo por la ciudad de Punta Arenas, Región de Magallanes.

Según se informó, personal de Carabineros, tras ser alertado sobre un auto de color naranja que circulaba de manera irregular en el sector sur de la ciudad, inició una persecución que se extendió por diversas cuadras.

Tras varios minutos de seguimiento, el automóvil fue interceptado en Avenida Martínez de Aldunate y su conductor detenido.

De manera posterior, se dio cuenta que la prueba respiratoria realizada al sujeto arrojó un nivel de 2,30 gramos de alcohol en la sangre, confirmando que realizaba su conducción bajo los efectos del alcohol.

"En ese mismo momento también se percatan de que él tenía desde agosto de 2025 una suspensión condicional, en la que se le prohibía manejar por 2 años. También estaba incumpliendo eso", afirmó el fiscal Oliver Rammsy.

En esta línea, el persecutor añadió que, debido a esto, se formalizó al conductor "por manejar sin licencia a conducir o licencia retenida".

Como parte de las medidas impuestas, el imputado deberá cumplir con arraigo regional y se fijó un plazo de 90 días para la investigación de los hechos.

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