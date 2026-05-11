Denuncian brutal agresión contra ambientalista en Punta Arenas: sufrió fractura de cráneo

La ONG "No + Zonas de Sacrificio" denunció a través de sus redes sociales un violento ataque sufrido por uno de sus dirigentes, el egresado de Derecho y guía turístico Cristóbal Sepúlveda, en la ciudad de Punta Arenas.

Según el relato de la organización, los hechos ocurrieron hace una semana cuando Sepúlveda fue abordado por tres sujetos a la salida de un local comercial. La agresión, descrita como "despiadada y premeditada", se habría producido sin provocación previa.

Gravedad de las lesiones

El activista fue trasladado de urgencia al Hospital Clínico de Magallanes, donde se confirmó la gravedad de su estado tras la constatación de lesiones.

El diagnóstico incluye:

Fractura de base de cráneo.

Fractura en el hueso petroso con presencia de otorragia (sangrado por el oído).

Fractura del proceso frontal del hueso maxilar.

Investigación en curso

Pese a que la organización señaló que aún no se puede confirmar si el móvil del ataque está ligado a su activismo, recordaron que Sepúlveda ha enfrentado hostigamientos previos.

Recientemente, el dirigente había tomado notoriedad pública por su férrea defensa de los pingüinos en Isla Magdalena.

"Manifestamos nuestra preocupación y total rechazo ante estos delitos tan graves. Esperamos que las autoridades investiguen y persigan de inmediato a los responsables", declararon desde la ONG.

El caso ya está en manos de la Fiscalía de Punta Arenas y Carabineros de Chile, quienes cuentan con registros audiovisuales y fotografías de al menos uno de los atacantes para facilitar su identificación y captura.