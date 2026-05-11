Banco vaticano aumentó ganancias y dispone 24,3 millones de euros para caridad

El Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido como el banco del Vaticano, obtuvo un beneficio neto de 51 millones de euros en 2025, 55,5% más respecto al año anterior, y aumentará en 76,1% el dividendo que entrega al papa para sus obras de caridad.

En el desglose de cuentas, el organismo reportó 32,3 millones de euros de margen de intereses, frente a los 29,4 millones de 2024; mientras que el margen de intermediación ascendió a 66,3 millones de euros, frente a los 51,5 millones del año previo.

Los activos totales de clientes gestionados alcanzaron los 5.900 millones de euros al 31 de diciembre de 2025, lo que supone un aumento de aproximadamente el 3% en comparación con el ejercicio anterior.

Asimismo, se registró un incremento de 83,4 millones de euros en activos netos, llegando a los 815,3 millones de euros.

El informe anual del IOR destaca que el crecimiento se debe a una "gestión de cartera activa y disciplinada" y a condiciones favorables de mercado; porque "la rentabilidad global aumentó sustancialmente, apoyada además por el movimiento positivo en las reservas del Fondo de Pensiones".