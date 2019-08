Operadora turística quedó presa, acusada de estafar a 63 personas

En el Juzgado de Garantía de Punta Arenas fue formalizada Paula Alfaro Mallada, acusada de estafar a 63 personas entre 2015 y 2016, mientras se desempeñaba como operadora turística, por un monto total de 163 millones de pesos.

A la mujer, que fue detenida en España y extraditada luego de 54 días, se le imputaron cargos por apropiación indebida, abuso de firma en blanco, uso fraudulento de tarjetas de crédito, falsificación de instrumento privado y defraudación.

"Yo no me fugué. Tengo correos enviando mi dirección, propusimos en su minuto venir, se habló con el fiscal regional, incluso, para dar mi declaración y venir a comparecer. Todo el mundo sabía que yo me iba una o dos veces al año a ver a mi hijo que vive allá. Quise arreglar esto desde un principio", dijo Alfaro Mellada al final de la audiencia.

El magistrado Juan Villa decretó la medida cautelar de prisión preventiva, que podría reducirse a arresto domiciliario total y arraigo regional, previo pago de una fianza de 12 millones de pesos.

El tribunal fijó un plazo de investigación de 30 días.