El domingo, debido a las malas condiciones metereológicas -principalmente la densa niebla- fueron suspendidos y desviados los vuelos de Latam y Sky Airlines en el Aeropuerto de Punta Arenas, en la Región de Magallanes.

Durante esta jornada de lunes sí han logrado aterrizar y despegar los vuelos correspondientes al itinerario normal, pero la mayoría de los pasajeros afectados por la situación de la víspera se mantiene a la espera de tomar un avión que los lleve a su destino.

El hecho ha generado molestia, debido a que algunas personas han estado durante muchas horas en recinto, sin recibir una respuesta que los satisfaga.

"En dos oportunidades no he podido embarcar y he tenido que suspender los taxis que me trasladarían en Copiapó, los que voy a tener que pagar de todas maneras de mi bolsillo, porque nadie se hace responsable", dijo Cooperativa Regiones uno de los afectados, Carlos Cárdenas.

Otra de las usuarias, Claudia Salinas, indicó que lo sucedido le parece una falta de respeto, por que independiente del clima, las empresas deberían contar con planes de contingencia.