Torres del Paine: Cuerpos de los turistas fallecidos ya fueron rescatados

Las autoridades de Magallanes desarrollaron este miércoles las labores de evacuación y extracción de los cinco turistas extranjeros fallecidos en el Parque Nacional Torres del Paine, tragedia que ha generado críticas desde gremios turísticos y de los sobrevivientes.

Personal del GOPE de Carabineros dio resguardo a cada uno de los cadáveres a la espera del rescate de un helicóptero de la Fuerza Aérea (FACh), que aprovechando una ventana de buen tiempo entre el sector Los Perros y el paso John Gardner, en el circuito Macizo de Paine, los llevó hasta Puerto Natales y posteriormente a dependencias del Servicio Médico Legal (SML) en esa misma ciudad.

El director de Senapred de Magallanes, Juan Carlos Andrade, detalló que se realizó un trabajo previo "bastante azaroso, porque la zona es muy agreste, de difícil acceso y de muy difícil trabajo, para poder tener en condiciones a los fallecidos para ser extraídos el día de hoy".

Tras informar la "exitosa evacuación" de las víctimas fatales, el delegado presidencial de Magallanes, José Ruiz, precisó que "se realizaron dos operaciones aéreas adicionales: una desde el campamento Los Perros, de cuatro ciudadanos británicos, y otras cuatro personas evacuadas vía aérea, con un helicóptero de Carabineros".

Al cierre, la autoridad regional reafirmó que es materia de investigación "qué fue lo que ocurrió durante ese día".

🔴 Operación SAR en #TorresdelPaine



Helicóptero Bell-412 de la IVª Brigada Aérea #FACH logra el traslado de los cinco turistas fallecidos en el Parque Nacional Torres del Paine.



La #FACH reafirma su compromiso de estar siempre al servicio de quienes lo necesitan. 🇨🇱✈️ pic.twitter.com/LwWvV86tR0 — Fuerza Aérea de Chile (@FACh_Chile) November 19, 2025

Por su parte, los ocho sobrevivientes de la tragedia fueron ingresados al Hospital Augusto Essman en Puerto Natales, de los cuales sólo cuatro permanecen bajo observación, y el resto fueron dados de alta.

El subdirector del recinto, Marcos Cubillos, detalló que en su mayoría, los afectados presentan "contusiones del punto de vista traumático, como caídas -leves todas-, y algunas lesiones por frío, generalmente en extremidades y cara".

"A simple vista, estaban tranquilos. Uno de los pacientes efectivamente está con una crisis de angustia, que fue manejada por el personal de turno", añadió el funcionario.

Este jueves, otras 24 personas serán evacuadas de forma terrestre, quienes regresaban del sector Los Perros y actualmente, están en el refugio Dickson. Por otro lado, el circuito O se mantiene cerrado hasta que finalicen las labores de rescate.

Críticas de sobrevivientes

En paralelo, se trabaja en determinar lo sucedido antes del extravío de las personas, ya que las condiciones meteorológicas del lunes estaban pronosticadas desde el sábado y son los guardaparques de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) quienes deben autorizar o prohibir continuar las rutas.

Desde el órgano han señalado que están en reuniones y que las novedades respecto a esta indagación se darán en breve.

No obstante, las críticas han sido fuertes hacia Conaf, tanto del gremio turístico, que acusó en Cooperativa una ausencia del Estado en la zona, como de los mismos turistas sobrevivientes de esta tragedia.

A través de Facebook, el usuario llamado Em Dong publicó en el grupo "Guías Torres del Paine" un comunicado y precisó que "Vertice, la empresa que gestiona el camping, y CONAF, la autoridad responsable del parque, han obstaculizado deliberadamente los intentos de sacar del parque a las personas que intentaron cruzar el paso el 17 de noviembre".

"Aunque no hay heridos graves, hay muchos heridos leves que tienen dificultades para caminar por sí mismos hasta un lugar seguro. Si hubieran tenido heridas graves, habrían muerto en la montaña. Todos estamos traumatizados, tenemos frío, nuestro equipo está dañado o mojado por nuestro intento de cruzar el paso, y nos estamos quedando sin comida y suministros", detalló.

Asimismo, relató que "estábamos completamente solos ese día. Nadie vino a ayudarnos. El personal de Vertice (con la excepción de un valiente trabajador) no hizo nada. Nosotros mismos actuamos como primeros intervinientes".

"Algunos miembros de la CONAF llegaron muy tarde el día 17, justo a tiempo para envolver un cadáver recuperado de la montaña por otros excursionistas y luego irse a dormir. No llegó la policía, los carabineros ni el Ejército hasta el día siguiente, 18 de noviembre de 2025. Las noticias de los medios de comunicación que afirman que el Gobierno rescató a todos los supervivientes son mentiras. Cuando llegó el Gobierno, todos los que quedaban en el paso habían fallecido", enfatizó.

"Personal ausente por elecciones"

Por otro lado, el usuario @thegingerbreadfox había publicado un vlog en Instagram hace tres días relatando su experiencia antes de la tragedia, sin embargo, escribió una actualización tras sobrevivir.

En ella, relató que el lunes "seguimos el sendero oficial y el itinerario previsto, y partimos de Los Perros después de que nos dijeran que la ruta estaba abierta y era segura".

"No había guardaparques presentes en el campamento cuando llegamos la noche anterior ni la mañana siguiente cuando partimos. Más tarde supimos que esto se debía a que el personal estaba ausente por las elecciones gubernamentales. Normalmente, los guardabosques son los que evalúan las condiciones meteorológicas y cierran el paso si no es seguro", afirmó.

"El tiempo cambió a una velocidad aterradora y las condiciones se volvieron extremas. En ese momento, formábamos parte de un gran grupo de excursionistas experimentados con los que habíamos estado viajando. Dimos media vuelta e hicimos todo lo posible para bajar nosotros mismos y ayudar a los demás", detalló.

"Una vez abajo, un grupo de excursionistas voluntarios formó una partida de búsqueda y arriesgó su vida para ayudar a los que estaban atrapados. Ese día no hubo ninguna búsqueda oficial organizada por las autoridades del parque", enfatizó.