Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago20.2°
Humedad57%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Pasajeros reaccionan al alza de 25 pesos en el transporte público: "Horrible"

Publicado: | Fuente: Cooperativa
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Pasajeros del transporte público reaccionaron esta mañana, en la estación Plaza de Puente Alto de la Línea 4 de Metro, ante el alza de 25 pesos en las tarifas del servicio, que entró en vigencia este domingo.

"Creo que no debería haber subido"; "terrible, ahora me va a tocar pagar más" y "horrible, no deberían subirlo porque de repente no es bueno el servicio", fueron algunas de las reacciones captadas por el micrófono de Cooperativa.

El Panel de Expertos señaló que la decisión responde a fenómenos como la inflación de 2025, el precio promedio del dólar y el aumento del costo de la mano de obra.

Escuche el informe del periodista Cristián Aburto.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados