Pasajeros del transporte público reaccionaron esta mañana, en la estación Plaza de Puente Alto de la Línea 4 de Metro, ante el alza de 25 pesos en las tarifas del servicio, que entró en vigencia este domingo.

"Creo que no debería haber subido"; "terrible, ahora me va a tocar pagar más" y "horrible, no deberían subirlo porque de repente no es bueno el servicio", fueron algunas de las reacciones captadas por el micrófono de Cooperativa.

El Panel de Expertos señaló que la decisión responde a fenómenos como la inflación de 2025, el precio promedio del dólar y el aumento del costo de la mano de obra.

Escuche el informe del periodista Cristián Aburto.

