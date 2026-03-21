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Tópicos: País | Región de Magallanes | Torres del Paine

Turista inglés fue multado con cinco millones de pesos por fumar en Torres del Paine

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El sujeto consumió un cigarrillo en el sector de Base Torres, lo que fue advertido por una funcionaria de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

En lo que va del 2026, al menos 34 personas han sido expulsadas del parque por uso de fuego y fuentes de calor en áreas protegidas.

Turista inglés fue multado con cinco millones de pesos por fumar en Torres del Paine
 Cristian Villanueva / Pexels
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El Juzgado Garantía de Puerto Natales formalizó a un ciudadano proveniente del Reino Unido, luego de ser sorprendido usando fuego en el Parque Nacional Torres del Paine.

El hecho ocurrió el pasado 19 de marzo, en el sector de Base Torres, donde el sujeto prendió un cigarrillo y lo consumió. La situación fue advertida por una funcionaria de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), quien dio cuenta a Carabineros y motivó su detención.

La fiscal Carla Uribe detalló que "en la audiencia se llevó a cabo una suspensión condicional del procedimiento por el término de tres años, con la condición de efectuar una donación de 5 millones de pesos a las Jornadas por la Rehabilitación y, además de ello, prohibición de ingreso al país por el término de tres años".

En lo que va del 2026, varios extranjeros han sido formalizados por el mismo delito. Los últimos correspondieron a un polaco y dos canadienses, a quienes se les aplicó una multa total de 25 millones de pesos.

"Con este hecho, este año sumamos a 34 personas que han sido expulsadas del parque y en la mayoría de los casos denunciadas por incumplimiento a la Ley 20.653, que prohíbe el uso del fuego y fuentes de calor en áreas protegidas", precisó Michael Arcos, jefe de Áreas Silvestres Protegidas de Conaf.

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