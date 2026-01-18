Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago33.7°
Humedad20%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de Ñuble

Alcalde pide visibilizar daños en Ránquil: "Por favor, no se olviden de la ruralidad"

Publicado:
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Nicolás Torres Ovalle, alcalde de Ránquil, Ñuble, llamó a no concentrar la atención solo en las comunas más grandes, subrayando que en territorios rurales como el suyo el toque de queda resulta clave para reforzar la seguridad y evitar la aparición de nuevos focos de incendio provocados por terceros.

La comuna lleva seis días combatiendo el fuego, con más de 2.700 hectáreas afectadas. Ránquil, que cuenta con cerca de 6.500 habitantes y un 66% de su territorio rural, registra hasta ahora 25 viviendas y unas 30 estructuras dañadas. La autoridad explicó que la dispersión de los sectores dificulta las evacuaciones y que, debido al despliegue de Bomberos en zonas más urbanas, han sido el municipio y cuadrillas de vecinos quienes han debido asumir parte de esas labores.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados