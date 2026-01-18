Nicolás Torres Ovalle, alcalde de Ránquil, Ñuble, llamó a no concentrar la atención solo en las comunas más grandes, subrayando que en territorios rurales como el suyo el toque de queda resulta clave para reforzar la seguridad y evitar la aparición de nuevos focos de incendio provocados por terceros.

La comuna lleva seis días combatiendo el fuego, con más de 2.700 hectáreas afectadas. Ránquil, que cuenta con cerca de 6.500 habitantes y un 66% de su territorio rural, registra hasta ahora 25 viviendas y unas 30 estructuras dañadas. La autoridad explicó que la dispersión de los sectores dificulta las evacuaciones y que, debido al despliegue de Bomberos en zonas más urbanas, han sido el municipio y cuadrillas de vecinos quienes han debido asumir parte de esas labores.

