Caso Luces Led: Tribunal de Santiago se declaró incompetente y causa seguirá en San Carlos

El Octavo Tribunal de Garantía de Santiago se declaró incompetente para ver el caso "Luces Led", que está siendo investigado en la comuna de San Carlos, en la Región de Ñuble.

La decisión del juzgado capitalino fue similar a la decisión que había tomado previamente el Tribunal de Chillán, ante lo que las defensas descartan que el caso deba seguir en San Carlos, ya que el porque delito de cohecho no se habría generado en su jurisdicción, incluyendo presuntos pagos de coimas en la comuna de Providencia en agosto de 2019.

El abogado Giovanni Gotelli, defensor del ex asesor jurídico del municipio de Chillán, Marcelo Campos, planteó que "la responsabilidad de que las personas no estén juzgadas por el juez natural, como exige la ley, es del Ministerio Público, porque nos tiene ciegos y porque irresponsablemente no ha dado a conocer los antecedentes que permitan determinar cual es el juez natural. Yo le puedo asegurar que esta causa en caso alguno va a ser juzgada por San Carlos".

Una visión contraria es la que tiene el abogado Remberto Valdés, representante de los concejales de Chillán que son querellantes en la causa, quien aseveró que "la idea general es que todas las investigaciones sean públicas para quienes son intervinientes y eso en términos generales es una garantía, pero la ley, en este caso la de lavado de activos, tiene una complejidad muy grande".

"En esto se da el caso para que el lavado de activos pueda ser descubierto y tratado, es necesario este secreto que por lo demás es relativo, no tiene una duración indefinida, sino que tiene plazos bastante acotados y motivaciones calificadas para poder decretarlo", dijo.

De esta manera, el caso seguirá en San Carlos al menos hasta enero, cuando se levante la reserva de la carpeta investigativa.