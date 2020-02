Chillán: "Error jurídico" obligó a realizar nuevo juicio en caso por robo

La Corte de Apelaciones de Chillán acogió el recurso de nulidad y ordenó un nuevo juicio en contra de un sujeto acusado por un robo dentro de una propiedad, acontecido en abril del año pasado.

El tribunal de alzada argumentó que en primera instancia "se incurrió en un error de derecho al calificar jurídicamente tales hechos como típicos, en relación con la figura de robo con fuerza en lugar habitado, en grado de tentado, el cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia."

Lo anterior, porque se dio por establecido que el acusado -identificado como Mauricio Salgado Salgado- ingresó a un inmueble determinado, saltando un muro perimetral, pero "no se describió si éste era o no un lugar habitado, de lo que se infiere que no se encuentra acreditado el tipo penal por el que el acusado fue condenado".

El documento concluye que se acoge el recurso de nulidad interpuesto por la Defensoría Penal Pública, en contra de la sentencia dictada el 20 de diciembre por la Segunda Sala del Tribunal Oral en lo Penal de Chillán, la que en consecuencia se invalida, como asimismo el juicio oral, lo que obliga la realización de una nueva audiencia.