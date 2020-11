Empresarios gastronómicos de Chillán piden abrir: "Más de siete mil personas dependen de nosotros"

Los empresarios de restaurantes, pubs y cafés de Chillán viven días críticos debido al cierre de locales o la limitación de sus servicios, a casi ocho meses del inicio de la pandemia del Covid-19.

Por eso se han organizado bajo la Asociación Gremial de Gastronomía y Entretención (Gayen), y se han manifestado pidiendo avanzar a la fase tres del plan Paso a Paso y así tener la posibilidad de reabrir sus negocios.

Su vocero, Rodrigo González, indicó que "la situación ya no da para más. Hay socios que no han podido abrir en todo este tiempo, algunos han quebrado y quienes están con delivery no obtienen ni el 10 por ciento de lo que estaban acostumbrados a percibir.

Agregó que "se han hecho esfuerzos para evitar desvincular a trabajadores, ya que más de siete mil personas dependen de nosotros".

Reclaman apoyo de autoridades

Desde el gremio gastronómico sostienen que no se sienten escuchados por las autoridades regionales, apuntando a que Chillán tiene indicadores semejantes a otras ciudades que sí han tenido la posibilidad de avanzar a fase tres.

"Nosotros podemos aplicar protocolos sanitarios con aforo limitado, garantizar distanciamientos físico e implementos de seguridad personal de mucho mejor forma que los mall o centros comerciales que hoy sí pueden abrir. Creemos que se intenta ayudar a los grandes para que muevan la economía, pero somos nosotros los que movemos mucho más empleos", señaló Rodrigo González.

El intendente Martín Arrau y la seremi de Salud Marta Bravo han salido al paso de estas críticas señalando que, si bien entienden el malestar de los empresarios gastronómicos, "el avance en el plan Paso a Paso depende del comportamiento de la población y acá se mantiene un promedio de casos diarios que han impedido avanzar".

Terrazas a costo cero

Una noticia favorable para los empresarios del rubro gastronómico ha sido que el Municipio de Chillán confirmó la autorización de terrazas comerciales a costo cero durante toda la temporada estival, una vez que se pase a la fase tres.

Al respecto, el alcalde Sergio Zarzar manifestó que "ojalá luego lleguemos a la fase tres para así poder permitir a nuestros empresarios gastronómicos puedan abrir sus terrazas, cumpliendo la ordenanza municipal y bajo estrictas condiciones sanitarias, haciendo así justicia con este rubro que no ha podido trabajar durante el año".