Ex gobernador de Ñuble se ausentó en audiencia por fraude al Fisco

Para el 3 de agosto fue reagendada la audiencia en que el Ministerio Público va a comunicar su decisión de no perseverar en la investigación por fraude al Fisco por más de 615 millones de pesos en obras de alcantarillado no concretadas en San Fabián de Alico, Región de Ñuble, en 2012.

La audiencia estaba prevista para hoy viernes en el Juzgado de Garantía de San Carlos, sin embargo, uno de los querellados, Cristián Fernández, ex alcalde de San Fabián y ex gobernador de Ñuble, no se presentó debido a que no fue correctamente notificado, por lo que se postergó la audiencia.

En la causa es querellante el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que planteó que la investigación corresponde a "pagos indebidos de partidas por obras generales que no corresponden o no habían sido ejecutadas".

Entre las irregularidades, el CDE mencionó "sobrepagos de casetas sanitarias, defectos y falta de ejecución de cámaras domiciliarias y pago de pavimentos de calles y rellenos y excavaciones, a pesar de no encontrarse debidamente certificados ni haberse realizado las pruebas requeridas en las especificaciones técnicas".

En la ocasión, el fiscal Rolando Canahuate optó por no referirse a su decisión hasta la audiencia, y también el Consejo de Defensa del Estado omitió declaraciones, no obstante, la procuradora en Chillán, Mariella Dentone, ya planteó su oposición a la Fiscalía, debido a que no se ha realizado un peritaje contable.

Ricardo Robles, abogado querellante por la ex alcaldesa Lorena Jardua, se adhirió a lo sostenido por el CDE afirmando que "hay dos delitos, que es, primero, fraude al Fisco, y se pidió como diligencia una pericia contable, pero no se hizo y yo creo que no se puede cerrar la causa sin esa diligencia".

Respecto al segundo hecho, Robles dijo que se trata del "nombramiento ilegal de funcionario público, respecto a Mauricio del Río, quien ejercía como director de Obras, pero también otros cargos que eran incompatibles dentro del municipio. Ahí van a pedir el sobreseimiento, y nosotros también lo vamos a rechazar".