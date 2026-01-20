"Incendios de sexta generación": la amenaza que enfrenta Chile por el cambio climático

En medio de la devastación que afecta a la zona centro-sur del país, Jorge Morales, exdirector de Conaf Biobío, indica que las cifras actuales aún se ubican dentro de rangos históricos, aunque advierte que el verdadero riesgo no está en la cantidad de incendios, sino en su comportamiento.

"Una temporada normal significa tener entre 5.000 y 6.000 incendios por año y una superficie afectada de 120.000 hectáreas. Ahora llevamos 50.000 hectáreas afectadas, el problema es que tenemos incendios como el de Trinitarias, que solo uno suma 15.000 hectáreas", puntualizó en Lo Que Queda del Día.

Los incendios de "sexta generación"

El académico alertó que, producto del cambio climático, Chile está ingresando a una etapa marcada por los llamados "megaincendios", de sexta generación, fenómenos que superan la capacidad de combate humano y técnico.

"Son incendios que por corrientes convectivas hacen subir los piroclastos, chocan contra vientos fríos y se reproducen incendios más allá. El incendio provoca incendio", describió Morales, aludiendo a la velocidad con que el fuego avanzó recientemente hacia sectores como Lirquén y Penco.

El mito del combate aéreo nocturno

Frente a las dudas sobre el uso de aeronaves durante la noche, el experto explicó que las condiciones geográficas del país limitan severamente este tipo de operaciones.

"En general no se combaten los incendios en la noche con aeronaves, puesto que no hay condiciones de seguridad para poder desarrollarlo. En lugares planos uno puede tirar agua de muy alto, pero en el caso chileno ni siquiera los supertanques sirven", detalló.

Morales sostuvo que el combate nocturno efectivo solo puede realizarse por tierra, a través de brigadas, aunque subrayó que fenómenos naturales como la vaguada costera resultan, en la práctica, "mucho más eficientes que cualquier combate aéreo".

En ese contexto, insistió en que la actual gestión estatal sigue siendo insuficiente frente a este nuevo escenario climático y reiteró que el principal déficit del país está en la prevención: "La única manera es la prevención de incendios forestales, cosa que lamentablemente nuestro país está al debe. En nuestro país no se hace prevención en serio", concluyó.