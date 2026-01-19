Incendios forestales en Ñuble: Combaten focos activos e investigan presunta negligencia

La Región de Ñuble sigue enfrentando una compleja emergencia debido a la proliferación de incendios forestales que mantienen a varias zonas en alerta.

Aunque se registró un domingo "algo más favorable" en comparación con los días anteriores, los trabajos para controlar los múltiples focos persisten, concentrando la mayor preocupación en al menos tres puntos críticos debido a su ubicación y la dificultad del terreno.

Las altas temperaturas han sido un factor determinante en la propagación del fuego, una condición que podría agravarse en los próximos días.

Autoridades reiteran que la emergencia sigue activa en la región, con equipos desplegados en terreno y vigilancia constante ante la posibilidad de que las condiciones meteorológicas compliquen el escenario en las próximas horas. (FOTO: ATON/referencial)

Pronóstico climático desafiante y estrategias de combate

El subsecretario de Defensa y enlace presidencial en Ñuble, Ricardo Montero, afirmó que "la situación (en esta región) es un poco distinta" a otras, dado que "son grandes extensiones de terreno, con diversos focos con distinta intensidad".

Asimismo, dio cuenta que "más allá del número de focos, (el mayor problema) es que son más complejos, y ahí tenemos dos o tres que estamos viendo la evolución," alertando también sobre las condiciones climáticas en la zona.

"Estamos con temperaturas muy altas, hoy marcó entre 38 y 40 grados llegando a Chillán, y tenemos que ver cómo evoluciona efectivamente la tarde", explicó.

La complejidad del terreno en Ñuble, sumada a la ubicación estratégica de los focos más activos, ha sido un desafío clave que dificulta las labores de combate y control de los incendios. (FOTO: ATON/referencial)

Aunque se registró una tarde "un poco más benigna" con menos viento, las proyecciones para mañana y pasado son "muy muy desafiantes". Esta ventana de oportunidad en la tarde es crucial para un "combate más intenso", puntualizó Montero.

En cuanto a las medidas de seguridad, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, descartó la implementación de un toque de queda en la región, aunque la situación se mantiene en "evaluación permanente" de acuerdo con la evolución de los incendios.

Ministerio Público investiga negligencia como causa principal

Una de las aristas más relevantes es la investigación sobre el origen de los siniestros. El Ministerio Público adelantó indicios que apuntan a la negligencia como causa principal en al menos dos focos que afectan a la comuna de Quillón.

La fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, enfatizó que "una función fundamental del Ministerio Público es investigar el origen de estos incendios, es decir, cuáles podrían ser las causas".

La fiscalía de Ñuble basa su investigación por la presunta negligencia en el origen de los incendios en el artículo 22 de la Ley de Bosques, lo que podría implicar importantes consecuencias legales. (FOTO: ATON/referencial)

En tanto, aclaró que "intencionalidad directa hasta el momento no hay en los incendios que hemos estado viendo, aunque, sin embargo, eso es materia de la investigación, pero por ahora sería negligente."

La persecutora también detalló que "existe los delitos de negligencia del Ley de Bosques, fundamentalmente está en el artículo 22," y que las consecuencias "dependen mucho de los daños que se pueden haber ocurrido y más si hay vidas que están afectadas".

Gobernador Crisóstomo urge más recursos aéreos y colaboración forestal

El gobernador de la Región de Ñuble, Óscar Crisóstomo, describió la situación en la zona como "muy compleja", señalando que "hay un incendio de grandes proporciones, (como, por ejemplo,) el incendio San Lorenzo, que traspasó desde Biobío a Ñuble, y donde no tiene no tiene forma de ser controlado hasta este minuto".

Además, reveló que el incendio en Ranquil, el más grande, "la madrugada saltó a la comuna aledaña, que es Portezuelo". Las pavesas han cruzado incluso el río Itata.

La tarde-noche anterior, en Quillón y Bulnes, "un incendio en cuatro horas consumió 1.600 hectáreas. Eso nos produjo 237 viviendas afectadas, el sistema productivo que está en plena cosecha destruida". Esta situación, según el gobernador, "le va a costar a la Región de Ñuble levantarse".

El gobernador Óscar Crisóstomo exige al Gobierno Central la disposición de supertanques y a las empresas forestales redoblar sus esfuerzos para combatir la emergencia. (FOTO: ATON/referencial)

Ante este panorama crítico, Crisóstomo hizo un llamado urgente para intensificar los recursos en el combate de los siniestros, especialmente desde el aire. "Yo esperaría que mañana a primera hora el Gobierno Central dispusiera de los supertanques para poder atacar los sectores que están aledaño a la comuna de Portezuelo, Ranquil y también atacar este foco que tenemos actualmente activo en la comuna de Quillón, en el sector límite con Biobío".

Argumentó que muchos de los sectores afectados son de "no tan fácil acceso", haciendo indispensable el apoyo aéreo.