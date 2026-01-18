Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado y humo
Santiago22.8°
Humedad44%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Prensa internacional da cuenta de los incendios en Ñuble y Biobío

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Medios de diversos países han dado cuenta de la tragedia que afecta a las regiones de Ñuble y Biobío, a raíz de devastadores incendios forestales, que tuvieron su mayor intensidad la noche del sábado, arrasando miles de hectáreas y barrios residenciales completos.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados