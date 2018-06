Juez Carlos Aldana descartó inhabilitarse en causas de Derechos Humanos

El ministro Carlos Aldana, instructor por causas de Derechos Humanos en las regiones de Biobío y Ñuble, rechazó las solicitudes de inhabilitación por implicancia que presentaron abogados que cuestionan su imparcialidad, ya que su hermano fue torturado durante la dictadura.

Este martes, el juez visitó Chillán para realizar diligencias investigativas por la desaparición de Francisco Sánchez Arguén, profesor de la Universidad de Chile detenido en octubre de 1973. En la instancia declaró que rechazó las seis solicitudes de los abogados defensores de los uniformados en retiro.

"Él (Pedro Aldana) sufrió torturas de los organismos del Estado en una situación que yo no conozco quiénes, en absoluto, y tampoco sé si eso es realmente efectivo, no obstante que aparece en la comisión Valech", aseguró Aldana.

El juez agregó que "nunca he emitido un juicio respecto a una tortura si es procedente o no. Por eso, no hay inhabilidad ni objetiva ni subjetiva. Nadie puede decir que he sido parcial en una decisión; el trato ha sido igual para todos".

Hasta ahora los abogados Maximiliano Murath y Jorge Balmaceda han pedido que se revoquen procesamientos y anulen sentencias que involucran a casos del general en retiro de Carabineros Patricio Jeldres y también a los 17 ex agentes de la CNI condenados en la denominada operación "Alfa Carbón".

Tras el rechazo, los defensores podrán llegar a la Corte de Apelaciones para solicitar la inhabilitación de Aldana.