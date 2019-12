Ordenan al CDE y a la Fiscalía pagar 286 millones en costas por caso fraude de Chillán Viejo

Más de 286 millones de pesos en costas fueron decretados contra el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), luego de que perdieran el juicio por el mediático caso de fraude al Fisco en Chillán Viejo.

Así fue determinado por el Tribunal Oral en lo Penal de Chillán (280 millones) y la Corte de Apelaciones de Chillán (6 millones 100 mil pesos) tras las sentencias absolutorias en el juicio oral y la audiencia de nulidad recurrida por los querellantes.

Las costas fueron solicitadas por las defensas de ocho personas absueltas: el alcalde Felipe Aylwin, el ex administrador municipal Ulises Aedo, el ex Dideco Jorge León Sánchez, la ex funcionaria Lya González, los funcionarios Paola Araya, María Garrido y Francisco Fuenzalida, y la empresaria de transportes Silvana Ríos.

Cada una recibiría una suma superior a 35 millones de pesos, las que en su conjunto contemplan las costas más alta en Ñuble desde el inicio de la Reforma Procesal Penal, luego de dos meses de litigio y un proceso que duró más de seis años.

El abogado Rodrigo Vera, defensor de la empresaria de transportes Silvana Ríos, señaló que "es inexplicable que la Fiscal Regional de Ñuble (Nayaret Mansilla) aún no se pronuncie sobre los recursos que le han hecho perder al Fisco por la negligencia de un litigante que presentó una acción judicial sin fundamentos".

Desde el Ministerio Público no quisieron referirse al tema mientras no esté resuelto, entendiendo que junto al CDE aún tienen que definir si apelarán al decreto de pago.