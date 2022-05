Proponen prohibir venta de alcohol cerca de canchas de fútbol amateur en Chillán

Este viernes se constituyó una mesa de seguridad pública en torno al fútbol amateur de Chillán, con participación de autoridades, policías y directivos locales de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA), y con el fin de rebajar los indicadores de violencia que se generan en las canchas de los distintos barrios de la ciudad.

La instancia tendrá una periodicidad quincenal en sus reuniones, y trabajará un calendario con Carabineros para dar mayor seguridad en los partidos de mayor riesgo, a partir de las experiencias históricas entre los clubes.

El gobernador regional, Óscar Crisóstomo, dijo que el gran objetivo de estas medidas es "tener ambientes saludables en las canchas deportivas, particularmente en Chillán, para lo cual hemos establecido una política de limpiar las canchas del alcohol y las drogas, y para eso vamos a generar un plan de trabajo".

"NO DEBERÍA ESTAR EL ALCOHOL"

Una de las propuestas de los dirigentes deportivos es estudiar la posibilidad de contar con una ordenanza municipal que limite la venta de alcohol en las cercanías de las canchas de fútbol en horarios donde se juegan partidos.

Fabián de la Barra, presidente de ANFA Chillán, valoró esta instancia de coordinación y enfatizó que "estamos practicando deporte, no debería estar el alcohol dentro de esto. por eso pedimos se estudie cerrar en los horarios que se está jugando fútbol, mediante una ordenanza".

"Queremos erradicar el tema de la violencia en todos los recintos deportivos", comentó Carlos San Martín, director de ANFA Chillán.

"Se hizo una solicitud formal sobre si es factible o no la realización de una ordenanza municipal que nos permita la no venta de alcohol cercana a los recintos deportivos, para no incentivar la ingesta de éste en los estadios", indicó.

"Hay que darle un mayor estudio, pero creemos que una ordenanza que prohíba la venta de alcohol en los perímetros o dentro de los establecimientos deportivos -tal cual como ocurre en los establecimientos educacionales- parece que es una buena y sana medida", comentó el gobernador Crisóstomo.