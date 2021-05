Quillón despidió a Francisco Benavides, sargento baleado en Collipulli

La comuna de Quillón dará pie este jueves a los actos de despedida del sargento de Carabineros Francisco Benavides, quien fue asesinado en Collipulli este lunes y cuyo velorio convocó a vecinos y autoridades de la zona en los últimos días.

Su esposa Carolina y sus tres hijos -Leticia, Abraham y Francisca- se mantuvieron a su lado en su vivienda en el sector de Huacamalá, donde el efectivo residía junto a ellos hace cinco años.

En la parroquia Inmaculada Concepción de #Quillón se realizará la misa de exequias del sargento Francisco Benavides, mártir 1.222 de Carabineros. Se espera la llegada del Presidente Piñera. A esta hora, su familia está en privado junto a sus restos en Huacamalá @Cooperativa pic.twitter.com/DrPw45yJiu — Ricardo (@rinunezgatica_) May 27, 2021

La misa de exequias partió a las 11:00 horas en la Parroquia de Quillón, y contó con la presencia del Presidente Sebastián Piñera y la primera dama Cecilia Morel, quienes arribaron en horas de esta mañana a la región.

En #Quillón arriba a esta hora el Presidente Sebastián Piñera y la primera dama Cecilia Morel para participar en la misa de exequias del sargento Francisco Benavides, mártir 1.222 de Carabineros @Cooperativa #CooperativaRegiones pic.twitter.com/Dlw1o4qNKo — Ricardo (@rinunezgatica_) May 27, 2021

La misa inició cerca de las 11:30 horas y, al ingreso del Mandatario, hubo un momento de tensión luego que un familiar del carabinero mostrara su descontento con la presencia del Presidente y, a mitad de ceremonia, Piñera se retiró por una puerta lateral del lugar, sin dar declaraciones.

En #Quillón Presidente Sebastián Piñera y primera dama Cecilia Morel se retiran en forma anticipada y sin dar declaraciones de la misa de exequia y funerales del sargento Francisco Benavides @Cooperativa #CooperativaRegiones pic.twitter.com/5zHaYaCvpY — Ricardo (@rinunezgatica_) May 27, 2021

Posteriormente, los restos del mártir fueron trasladados al Cementerio de Cerro Negro para su entierro, camposanto cercano a Huacamalá, donde ya descansa.

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, dijo que "este ataque artero que culminó con la vida de un camarada, es una cobardía de terroristas, de criminales y no se puede aceptar. Tiene que haber una condena transversal, pero que sea pública, enérgica, porque el que no lo hace es cómplice de lo que está ocurriendo".

"Acompañamos a su familia en el dolor, una familia destruida, pero no van a estar solos, los vamos a seguir acompañando", agregó.

El intendente de la Región de Ñuble, Cristóbal Jardúa, manifestó que "no hay nada que justifique quitarle la vida a otra persona ni menos por estar cumpliendo sus servicios. Detrás de cada persona hay una familia, hijos y seres queridos, que no merecen pasar por este tipo de sufrimiento. Esto es claramente un acto de cobardía y terrorismo y por lo mismo quiero destacar lo que señaló el ministro Rodrigo Delgado, quien aseguró que no vamos a descansar hasta que se determine quien o quienes fueron los responsables de este asesinato".

Quillón vive su tercer día de duelo por la muerte del uniformado, quien según el Mandatario es "otra víctima del terrorismo".