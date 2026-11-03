Adolescente de 15 años protagonizó confuso incidente con arma de carabinero en Rengo

Bajo la medida cautelar de internación provisoria quedó un menor de 15 años investigado por los delitos de homicidio frustrado, lesiones graves, porte de arma blanca y oponerse a la acción de Carabineros, tras un procedimiento registrado en la comuna de Rengo, Región de O'Higgins, que culminó con una persona lesionada por impacto de esquirla de bala.

El episodio se originó cuando personal policial concurrió al lugar a raíz de denuncias de vecinos que alertaban sobre la presencia de un adolescente con un machete de 46 centímetros, quien presuntamente bajo los efectos de sustancias amenazaba a peatones.

En paralelo, cercanos al imputado manifestaron que el joven pretendía atentar contra su propia integridad.

La versión del Ministerio Público: sustracción de arma y disparo

Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía de Rengo argumentó que el imputado actuó de forma hostil y deliberada ante la presencia de los funcionarios policiales que intentaban controlar la situación comunitaria.

Respecto a la dinámica de los hechos, el fiscal a cargo del caso, Claudio Riobó, detalló que "un sujeto, que al parecer andaba bajo los efectos de alcohol y drogas, habría estado causando desórdenes públicos".

"Al llegar personal policial con el objeto de tranquilizar a esta persona, motivó que este se enfureciera y se dirigiera en contra de personal policial, por lo que estos se abalanzaron sobre él con el objeto de reducirlo", precisó el persecutor.

"Una vez en el suelo y tratando de esposarlo, este sujeto extrajo el armamento fiscal de uno de los funcionarios y realizó un disparo que, al parecer, rebotado en el piso y parte de las esquirlas dio en el propio carro policial, en uno de sus neumáticos, pero también en el rostro de una de las víctimas que iba circulando en ese momento por ahí", puntualizó.

Defensa advirtió crisis de salud mental y forcejeo

Por su parte, la Defensoría Penal Pública descartó la intencionalidad homicida atribuida por el Ministerio Público, atribuyendo el origen del suceso a un cuadro médico del imputado y sosteniendo que el proyectil se disparó de forma accidental en medio del forcejeo en el suelo.

"Al parecer tiene una patología de salud mental y se produce el llamado a Carabineros, lo que generó un altercado debido a que el adolescente trató de autoagredirse. Se produce un forcejeo con Carabineros, en el cual se produce el disparo del arma, pero creemos que no fue el adolescente, sino que esto se produce por la dinámica de este forcejeo", explicó la defensora penal pública, Patricia Cisternas.

Asimismo, reiteró que el investigado trató de "autoagredirse, (...) por eso es que los testigos que se encuentran en el lugar, al ver el estado alterado en que se encontraba el adolescente producto de este al parecer ingesta de alguna sustancia, llaman a funcionarios policiales y se produce este lamentable incidente".

Pese a los argumentos expuestos por la defensa, el tribunal de garantía acogió la solicitud del Ministerio Público y resolvió ordenar la internación provisoria del menor mientras se desarrolle el proceso judicial.

Tras la audiencia, la defensa penal pública anunció que recurrirá a las instancias correspondientes para apelar a la medida privativa de libertad, mientras que el juzgado fijó un plazo de 60 días para el cierre de las diligencias investigativas.