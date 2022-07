Autoridad sanitaria llama a no saturar urgencias pediátricas en O'Higgins

Diversas autoridades sanitarias hicieron un llamado a no saturar las diversas urgencias pediátricas en la Región de O'Higgins.

"La Región de O'Higgins y su red asistencial no está ajena a esta situación, y se han adoptado desde el Servicio de Salud diversas medidas para enfrentar este aumento de atenciones en urgencia, con reconversión de camas ante posibles hospitalizaciones y la contratación de un mayor número de profesionales para cubrir las atenciones", explicó el director (s) del Servicio de Salud O'Higgins, Jaime Gutiérrez.

El directivo no sólo resaltó las medidas adoptadas, sino que recalcó que es necesario no saturar las urgencias cuando no corresponde, privilegiando la atención en consultorios, SAPU y SAR. "Nuestros hospitales y cada uno de sus directores ha estado efectuando este llamado, indicando que las urgencias de los hospitales están para atender patologías de gravedad y ante ciertos síntomas claros de agravamiento de enfermedades, especialmente en los menores".

Un ejemplo de lo anterior es el Hopital de Nancagua, donde Nadia Gaete, tens del servicio de urgencia, se refirió a esta temática señalando que "estamos pasando por una fecha de alta demanda por consulta respiratoria, aumentada por los virus estacionales y el incremento ha sido exponencial. La última semana hemos estado con un incremento de pacientes menores en urgencia, por tanto, nuestra capacidad resolutiva se ha visto disminuida. El buen uso de urgencia es un tema porque muchos pacientes consultan por patologías que no son reales urgencias".

La profesional prosiguió indicando que "para hacer un uso eficiente del servicio de Urgencia es importante tener claridad sobre el protocolo de categorización que se implementa en todos los servicios de urgencia del país, en los cuales se atiende por orden de gravedad y no por orden de llegada. El llamado es a acudir cuando tengan síntomas claros de enfermedades respiratorias".