Camión derramó amoniaco en la Ruta 5 Sur en Malloa

Un camión que transportaba 27.000 litros de amoníaco sufrió la desconexión del tráiler en que cargaba el producto, obstruyendo la calzada poniente de la Ruta 5 Sur a la altura del kilómetro 121, en la localidad de Pelequén, en la comuna de Malloa, Región de O'Higgins).

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) detalló que se registró una fuga del producto desde una válvula, por lo que personal especializado de Bomberos y emergencias de Autopista del Maipo llegaron para controlar la situación.

No se registraron personas lesionadas y ya se encuentra habilitada la pista hacia el sur.