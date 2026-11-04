Caso de explotación sexual infantil: Formalizan a director del Instituto O'Higgins por omisión de denuncia

El director del Instituto O'Higgins, Claudio Castillo, fue formalizado por omisión de denuncia, luego de que la Fiscalía le imputara no haber informado a las autoridades sobre hechos vinculados a una investigación por producción, almacenamiento y distribución de material de explotación sexual infantil que involucra a estudiantes del establecimiento.

En junio de este año, un grupo de alumnas denunció una presunta red de distribución de material de explotación sexual infantil que involucraba a estudiantes del colegio, algunos de los cuales incluso compraban estos videos.

El fiscal Claudio Meneses sostuvo que el director tenía la obligación de denunciar los hechos y que el establecimiento había reconocido estar al tanto de ellos mediante una comunicación a los apoderados.

"Consta en los antecedentes que incluso remitieron una circular a todos los apoderados indicando que efectivamente habían tenido conocimiento de hechos que podrían ser constitutivos de delito", señaló.

El persecutor aludió a la circular del 25 de junio y cuestionó que, pese a conocer los hechos que afectaban a alumnas del establecimiento, "no hicieron ninguna denuncia ante la policía ni ante la Fiscalía".

Meneses enfatizó que la obligación de denunciar no recae únicamente en directores y rectores. Como ejemplo, mencionó al personal de salud que recibe a personas heridas a bala o con armas blancas, que también debe dar cuenta a las autoridades.

La explicación del director

Castillo sostuvo que no realizó una nueva denuncia porque los hechos ya habían sido denunciados por una apoderada.

"La denuncia que se nos informó a nosotros por parte de la apoderada tiene fecha 8 de junio. Lo que yo comuniqué a los apoderados y al colegio el 25 de junio, que habíamos recibido denuncias, era con respecto a lo que ya había sido ingresado como denuncia propiamente tal por la apoderada", explicó.

El director señaló que, al considerar que los antecedentes ya estaban en conocimiento de las autoridades, el establecimiento inició una investigación interna sobre los estudiantes mencionados por la denunciante.

"El colegio operó de acuerdo al reglamento: en algunos casos con cancelación de matrícula, en otros casos con la expulsión de estudiantes", aseguró.

El Ministerio Público no solicitó medidas cautelares, al tratarse de una falta, mientras que el tribunal fijó 90 días de investigación.

En la causa principal hay más de una veintena de víctimas vinculadas a hechos de carácter sexual.