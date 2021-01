Confirman brote de Covid-19 en municipalidad de Machalí

El municipio de Machalí confirmó un brote de Covid-19, que afecta a diez funcionarios de dos servicios de la entidad.

Se trata de trabajadores pertenecientes a los departamentos de la Secretaría de Planificación Comunal y a la Dirección de Obras.

En el marco de esta situación, el alcalde Gonzalo López, ha decidido cerrar ambas

direcciones hasta que se cumplan los protocolos sanitarios señalados por el Ministerio de Salud.

"Estamos preocupados de la salud de nuestros vecinos y de nuestro equipo municipal. Por tanto he ordenado que todos se realicen el examen y hasta no tener los resultados, no se atenderá público en ninguna dependencia municipal", expresó la máxima autoridad comunal.

De acuerdo a lo informado por el municipio, durante este jueves se realizará un operativo de búsqueda activa a los funcionarios pertenecientes a la entidad.