Familiares de Mauricio Rojas, joven de 24 años desaparecido desde el 31 de mayo en Graneros, encontraron un teléfono celular que supuestamente le pertenece, en un canal sin afluente del sector La Viña de la comuna.

El hallazgo llamó la atención de la PDI y la Fiscalía, pues de acuerdo a ellos, aquel sector fue rastreado en más de cinco ocasiones por diversos organismos, incluso con ayuda tecnológica y canina.

"Como lo he señalado desde el día uno, no hay ninguna línea investigativa que se descarte, pero con anterioridad sí se revisó ese lugar y el teléfono no estaba", remarcó el fiscal jefe de Graneros, Pablo Muñoz.

"Por supuesto que llama la atención, porque es una evidencia poderosa y necesitamos poder periciarla y ver qué información nos puede entregar", añadió.

Con ese fin se convocó a peritos de la Región Metropolitana, que junto a sus pares de O'Higgins analizarán el dispositivo para determinar fehacientemente que se trata del celular de Rojas, aunque sus familiares lo hayan reconocido como tal.