O'Higgins: Más de mil armas ha recepcionado Carabineros durante 2019

La Sexta Zona de Carabineros dio a conocer este viernes el número de armas incautadas y entregadas por parte de personas durante 2019 en la Región de O'Higgins.

Se trata de 1.445 elementos que han sido recopilados por personal policial, las cuales fueron exhibidas durante la jornada, destacando el gran número de armas largas y hechizas.

"Son armas provenientes de procedimientos policiales, donde Carabineros ha incautado una gran cantidad y otras que son entregadas por las personas en las distintas unidades (...) las personas que entregan armas no tienen ninguna consecuencia legal, no se investiga la procedencia en ese momento. No importa que el arma no haya estado inscrita", indicó el jefe de la Sexta Zona, general Patricio Figueroa.

La autoridad policial añadió que "hay algunas armas que no se pueden mostrar, porque son medios de prueba por parte de la Fiscalía y el resto, en un futuro próximo, irán a destrucción a Santiago".

"Lo importante de esto, es que son armas que dejan de estar en circulación, que ya no están en riesgo de que puedan estar al alcance de personas que les pueden dar un mal uso", apuntó el intendente de la zona, Juan Manuel Masferrer.

Las autoridades hicieron un llamado a continuar con la entrega voluntaria de armas en las unidades policiales.