PDI detiene a tres sujetos acusados de saquear supermercado en Rengo

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de Rengo detuvo a tres sujetos acusados de participar en un saqueo ocurrido en un supermercado Tottus de la comuna.

El hecho ocurrió el pasado 21 de octubre de 2019, durante el inicio del estallido social.

"Estos tipos ingresan realizando fuerza a la puerta de ingreso del recinto, donde ingresan alrededor de diez personas (...) específicamente llegan a la zona de electrodomésticos, principalmente donde estaban los televisores, parlantes, microcomponentes y proceden a sacarlos del sitio", indicó el comisario de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI de Rengo, Vicente Correa.

Por su parte, la fiscal de la causa, Yenny Muñoz, agregó que "ellos fueron formalizados por el delito de robo en lugar no habitado. En la oportunidad que se cometió esto, no existía la figura de saqueo que hoy existe, por lo tanto, el tipo penal es robo en lugar no habitado".

El Juzgado de Garantía de Rengo decretó la cautelar de arraigo nacional y la prohibición de acercarse al supermercado Tottus a los tres imputados, otorgando un plazo de investigación de 60 días.