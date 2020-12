Presentan decálogo del viajero responsable para cuidar playas y humedales de O'Higgins

La Seremi de Medio Ambiente y el Proyecto GEF Humedales Costeros presentó un decálogo para buscar cuidar las playas y humedales de la Región de O'Higgins.

La autoridad, hizo un llamado a quienes visiten dichos lugares, a ser responsables con los residuos personales que se utilizan en estos lugares, especialmente con aquellos derivados de la pandemia, como mascarillas, guantes, etc., que ponen en peligro a las especies de habitan, nidifican o pasan por nuestras costas.

"Tenemos que estar conscientes que nuestras acciones diarias repercuten directamente en los ecosistemas, y al cuidar la naturaleza, estamos protegiendo también a las especies que la habitan", indicó el seremi de la cartera en la región, Rodrigo Lagos.

"Estas recomendaciones fueron pensadas para tener presente durante todo el año. Se trata de acciones que en general la población olvida, pero deberían ser parte de nuestro día a día. Es posible disfrutar de playas y humedales de forma respetuosa, colaborando con el cuidado y la protección de nuestros ecosistemas", apuntó la coordinadora nacional del Proyecto GEF Humedales Costeros, Claudia Silva.

El decálogo hace mención a acciones relacionadas con el uso de mascarillas, utensilios, contenedores y botellas re-utilizables, la tenencia responsable de mascotas, de manera que perros y gatos no pongan en peligro a las especies nativas del lugar; el depósito de residuos en basureros, aparcar en lugares autorizados; no ingresar con vehículos a playas, humedales o dunas; no hacer fuego, entre otras medidas.