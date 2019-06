Vecinos y agrupaciones medioambientales de La Estrella presentaron un recurso de protección que busca paralizar el proyecto de Agrosuper, respecto a la planta de alimentos que pretende ubicar en la zona.

El proyecto cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental (DEA) aprobada por parte de la Comisión de Evaluación Medioambiental de O'Higgins.

"Buscamos detener o paralizar lo que tiene que ver con el proceso. Por primero, a nuestro juicio, la participación ciudadana no se dio como correspondía, que no ocurrió y el proceso no se llevó a cabo como lo estipula la ley. Todos los organismos que entregaron cada uno su análisis, tampoco tuvo lo que haber tenido y debió realizar un Estudio de Impacto Ambiental y no una DEA", indicó la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS).

La congresista añadió que "con este recurso buscamos proteger a las familias de La Estrella y a las personas del secano costero. Está el paralizar lo que dictaminó la comisión, además requerir al Servicio de Evaluación Ambiental, para que pueda parar esta resolución, con el objetivo de comenzar un proceso nuevo".

El recurso contempla una orden de no innovar, con el objetivo de que se suspenda todo el proyecto mientras no existan garantías y sustentos, de que la iniciativa no afecta el derecho de las personas.