El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Rancagua condenó a Manuel Alberto Salazar Fuentes y Benjamín Ignacio Valenzuela Pérez a presidio perpetuo simple, por su autoría en el delito consumado de robo con homicidio, en medio de la venta de una PlayStation 5.

El hecho ocurrió en julio del 2025, cuando Alfredo Rodríguez, un hombre de 62 años, fue asesinado mientras acompañaba a su hijo de 25 para la venta de la consola en la capital de la Región de O'Higgins. Las víctimas llegaron en su vehículo para concretar la venta del artefacto, que fue ofrecido en Marketplace de Facebook.

En ese contexto, ambos fueron interceptados por tres encapuchados que, tras un altercado, dispararon en dos oportunidades al adulto mayor, quien murió en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones.

El tribunal condenó a Salazar y Valenzuela a las penas de presidio perpetuo simple, más las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos por el tiempo de vida de los penados, y la sujeción a la vigilancia de la autoridad por el máximo que establece el Código Penal, tras ser imputados como autores del delito de robo con homicidios, en concurso con un segundo robo con homicidio frustrado, ilícitos también perpetrados en julio de 2025.

En fallo unánime, a Valenzuela se le condenó también a 10 años y un día de presidio como autor ejecutor de tres delitos consumados de robo con intimidación.

En tanto, el adolescente de iniciales C.S.P.G., de 17 años, recibió la sanción única y máxima de 10 años de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, en calidad de coautor del delito consumado de robo con homicidios, y en concurso con robo de homicidios frustrado y dos delitos consumados de robo con intimidación, cometidos en febrero y julio del año pasado.

Los demás delitos asociados con la banda

Por otro lado, el tribunal decretó la absolución por falta de pruebas del adolescente, a quien el Ministerio Público le atribuía autoría en un tercer delito de robo con intimidación, supuestamente perpetrado el 12 de julio de 2025, en Rancagua; y de Valenzuela, en el caso de dos robos con intimidación, presuntamente cometidos el 19 de julio y el 4 de julio de 2024.

Igualmente, el TOP dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas de los sentenciados adultos para determinar sus respectivas huellas genéticas e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.

La investigación relevó que los imputados se dedicaban al robo de consolas tras concertar una venta a través de Marketplace de Facebook. Además del atraco del 22 de julio, que terminó con una víctima fatal, repitieron el modus operandi en al menos tres ocasiones más.

El 18 de febrero de 2025, una víctima ofreció una PlayStation 5 en Facebook y fue contactado por los imputados, quienes ingresaron al domicilio y se llevaron la consola y diversas especies; un segundo asalto ocurrió un 10 de julio, que afectó a P.A.L.A., quien fue abordado en la calle e intimidado con armas de fuego para quitarle la consola, y el tercer atraco tuvo lugar el 12 de julio, cuando una tercera víctima fue amenazada con armas de fuego para quitarle otra consola.

El mismo 22 de julio, Valenzuela, el adolescente y un sujeto no identificado realizaron otro asalto en una plaza ubicada en avenida Circunvalación de la comuna de Rancagua, donde se acercaron a la víctima y la amenazaron con armas de fuego para que entregue sus cosas. Dentro de las especies sustraídas se encontraba un teléfono celular, y una billetera con 20.000 pesos en efectivo.