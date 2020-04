Radio comunitaria de Machalí emite contenidos educativos para estudiantes

Una emisora comunitaria de Machalí comenzó a distribuir contenido educativo en su señal a partir de este lunes en la zona.

Según consignó 24 Horas Red O'Higgins, la radio Promaucae comenzó un programa denominado "Educando en Familia", con el objetivo de ayudar a los alumnos de la zona.

"La comunidad se dio cuenta que en esta instancia, no es fácil llegar a todas las casas y se están buscando todas las instancias para que esto se pueda abarcar. Porque no todas las personas tienen redes sociales, no todas las personas tienen Internet, no todos tienen un pc", indicó la educadora Carolina Valdivia.

Por su parte, el conductor de la emisora, Elias Fuenzalida, agregó que "la idea surge para apoyar a nuestros niños, porque también entendíamos que los apoderados nos planteaban que estaban algo complicados. Entonces teniendo una radio comunal, pensamos en ocupar esta plataforma".

Los contenidos son distinguidos durante la mañana en la emisora.