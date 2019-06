Rancagua: Nadadora competirá en olimpiadas universitarias de Italia

Una estudiante de la Universidad de O'Higgins es parte de la delegación chilena de 73 deportistas que participarán en la trigésima versión de los Juegos Olímpicos Universitarios de Nápoles, Italia.

'Universiadas' reúne cada dos años, los mejores deportistas del mundo y corresponde al segundo evento masivo luego de los Juegos Olímpicos tradicionales.

En un torneo clasificatorio nacional oficial, la universitaria Anita Peñailillo, de primer año de Psicología - comenzó a entrenar desde los seis años- clasificó en las categorías de 50, 100 y 200 metros libres, 200 metros combinados, además de las competencias en Relevos.

"He participado en competencias sudamericanas y nacionales, pero llegar a competir en una cita a nivel mundial, era un sueño para mí. Realmente no me lo esperaba y por fin después de tanto tiempo llegar ahí es muy gratificante", reconoció.

El coordinador de Deportes de la Universidad de O'Higgins, Nicolás Zapata, destacó que "tiene una trayectoria muy destacada en la natación. Es un orgullo que Anita, como estudiante UOH nos pueda representar en un evento deportivo internacional".