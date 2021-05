San Fernando: Mujer aparece como candidata a concejal y acusa que nunca se inscribió

La Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional de O'Higgins abrió una investigación de oficio por una mujer que denuncia haber sido inscrita como candidata a concejala por la comuna de San Fernando sin su consentimiento.

Fiscalía O'Higgins abrió causa de oficio esta mañana en virtud de la denuncia de una mujer que habría sido inscrita sin su consentimiento como candidata a concejal por #SanFernando Causa fue asignada al equipo de Alta Complejidad, que ya realiza diligencias. pic.twitter.com/CyMms6rd65 — Fiscalía O'Higgins (@fiscaliaohiggin) May 14, 2021

El nombre de Paola Soto aparecerá este fin de semana en las papeletas de la elección de concejales de San Fernando por el Partido Regionalista Independiente (PRI), sin embargo, ella acusa que nunca se inscribió como aspirante a un sillón edilicio.

"Es algo que yo no busqué en ningún momento y ni siquiera me enteré por el partido político, ni por el Servel, me enteré por el banco. Mi certificado de enseñanza media que lo sacaron con la Clave Única, la dirección no es la mía, no corresponde, ni siquiera a una dirección de aquí de San Fernando, la firma (que aparece) no es mi firma, no es mi dirección, no es mi teléfono", relató Soto.

También asegura que figura como militante del PRI desde 2017 y que la inscripción se desarrolló con una firma y huella digital que no son de ella. Además, se abrió una cuenta en el BancoEstado, mismo organismo que le notificó del hecho.

SERVEL DENUNCIARÁ ESTE CASO

Por su parte, el presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, señaló que "obviamente puede haber una falsificación y vamos a hacer denuncias por falsificación de instrumento público para que se investigue por parte de la Fiscalía dónde se produce".

"No sabemos si la versión de la candidata que dice que no es, es la correcta. Qué firmó de verdad ese oficial de Registro Civil, si es que lo hizo o si es que lo falsificaron, y realmente quién puede haber hecho la falsificación, eso ya va a competer a la Fiscalía, pero es un caso de falsificación de instrumento público", apuntó.