Alto Hospicio: Cayó banda que vendía loteos irregulares en toma La Mula

| Periodista Digital: Cooperativa.cl
En un amplio operativo realizado junto al Ministerio Público, la PDI detuvo este jueves a cinco integrantes de una organización criminal, acusados de vender loteos irregulares en la toma del Paso La Mula, ubicada en la comuna de Alto Hospicio, Región de Tarapacá.

Según la fiscal regional, Trinidad Steinert, la banda ofrecía terrenos de 10 x 22 a personas vulnerables socioeconómicamente "para realizar sus casas habitación, y los vendían sin tener las autorizaciones ni la propiedad de los mismos, en una suma bastante considerable para el espacio. Daban cuenta de que era un condominio, ofreciendo luz, agua, electricidad y retiro de basura, y si (las víctimas) no pagaban, empezaban a amenazarlas".

El Tribunal de Garantía de Alto Hospicio dejó a los cinco sospechosos bajo las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual, por lo que el ente persecutor, que había solicitado la prisión preventiva, espera que la Corte de Apelaciones de Iquique revierta este primer fallo.

