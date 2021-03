Banda fue detenida tras perpetrar robo con método del abordazo en Iquique

Una banda compuesta por cinco hombres, de distintas nacionalidades, fue detenida luego de robar más de ocho mil dólares a un transeúnte utilizando la técnica del abordazo en la ciudad de Iquique.

El procedimiento se llevó a cabo en el marco de servicios preventivos que realizó Carabineros del OS 9 Tarapacá, lo cuales permitieron sorprender en flagrancia a la banda, que se movilizaba en un automóvil.

En ese contexto, fue cuando abordaron con gran violencia a un ciudadano extranjero que caminaba por la ciudad, robándole ocho mil 700 dólares (más de 6 millones de pesos en efectivo).

Tras ello, los delincuentes huyeron en el mismo vehículo siendo seguidos por la patrulla del OS 9 quienes, además, fueron apoyados por personal de la Primera comisaría, interceptándolos en calle Céspedes González con pasaje Chucumata, logrando su detención y recuperando el dinero robado.

Carabineros del OS 9 #Tarapacá detuvieron a una banda que efectuó un robo con intimidación a un ciudadano dominicano, sustrayéndole un bolso con $8.700 dólares, recuperando las especies de la víctima.#LaPrevenciónEsNuestraEsencia pic.twitter.com/lX50aXbPY7 — Carabineros Región de Tarapacá (@CarabTarapaca) March 22, 2021

Prontuario

Entre los detenidos se encuentra el sujeto de iniciales J. A. C. M., el cual cuenta con 12 detenciones policiales en total, destacando cinco detenciones por delitos de robo; le sigue D. F. B. G., con 21 detenciones, destacando 13 por delitos de robo y posesión, tenencia de armas de fuego; J. C. T. F., de nacionalidad peruana, detenido en el año 2018 en Perú por conformar una banda dedicada a robos conocida como "Los Trujillanos"; R. J. C. A. peruano sin antecedentes policiales; al igual que G. P. G. C., también de nacionalidad peruana.

Este martes pasarán a control de detención.