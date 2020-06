Brote de Covid-19 afecta a 40 internos en cárcel de Pozo Almonte

La Dirección Regional de Gendarmería de la Región de Tarapacá confirmó un brote de Covid-19 al interior del Centro de Detención Preventiva de Pozo Almonte.

Lo anterior fue constatado por la repartición luego que 40 de 67 internos que mantiene el recinto fueran diagnosticados con Coronavirus.

El director regional, coronel Luis González Báez, concurrió hasta la unidad con el equipo de salud regional para comprobar la situación y adoptar las medidas de asistencia a los afectados.

"Efectivamente hemos tenido un brote de Covid-19. Afortunadamente los internos se encuentran asintomáticos y están aislados del resto de la población penal en dependencias y dormitorios que desde antes estaban destinados para este tipo de contingencia", manifestó.

Pero los internos no son los únicos afectados, ya que 12 funcionarios del penal también arrojaron positivo a la toma de muestra del test PCR.

"Los funcionarios no son ajenos a este brote. Tenemos un brote importante de funcionarios que asciende a 12 funcionarios. Hay un número de ellos que se fue a domicilio particular y los que no cuentan con domicilio en la zona, fueron derivados a residencias sanitarias", explicó.

Según González, hoy el recinto penitenciario funciona con los trabajadores que lograron dar negativo y con un sistema de turnos.

Por último, indicó que "el Covid es algo que hoy está presente, el llamado es a la tranquilidad. La ppblación penal está tranquila, afortunadamente no hay internos que estén con síntomas, que generen alguna complejidad en los servicios de salud exterior".