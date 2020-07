Colegio de Profesores acusó "terquedad" de alcalde tras muerte de profesor por Covid-19

El Colegio de Profesores de Tarapacá a través de su presidente, Pedro Cisternas, acusó de "terquedad" la actitud del alcalde de Colchane, Javier García, tras la muerte por Covid-19 del profesor del Liceo Técnico Profesional de la comuna, Ricardo Opazo.

Según el dirigente, el docente contrajo la enfermedad -al igual que otras 11 personas, entre profesores y directivos- cuando, en medio de la pandemia, siguió desempeñando funciones en dicho establecimiento, sin que éstas hayan sido reemplazadas por trabajo remoto.

"Yo hablé con el alcalde en varias oportunidades, lo llamé cuando se decretaron en abril estas vacaciones de invierno adelantadas por el Ministerio, lo llamé y le dije: "alcalde por favor, dele la bajada a los profesores", porque ellos me estaban llamando, que los mantenían obligados arriba haciendo practicamente nada", indicó Cisternas.

Señaló además que "en un momento los pusieron a preparar alimento para los bolivianos que estaban en tránsito hacia su país. No les dieron la bajada, llegaron las vacaciones, tampoco se las dio, tanto así que yo tuve que llevar a Contraloría al alcalde. Porfió, porfió, porfió, no se las dio, y hablé con el Intendente, hablamos con el seremi de Educación, y hace pocas semanas me confirmaron que hablaron con el alcalde y que él no había hecho caso, cuando el profesor ya estaba delicado de salud".

Para Cisternas, la muerte del docente fue a consecuencia "de la porfía del alcalde Javier García, que se negó a darle la bajada a los profesores como correspondía. Las orientaciones del Ministerio de Educación señalaban bien claro que el trabajo se realiza de manera remota, y el alcalde tenía que haber tomado las medidas para aún con las dificultades que presenta la comuna de Colchane en estas condiciones de conectividad, que son muy difíciles, haberles dado aún así la bajada a los profesores para que estuvieran en sus domicilios".

"Mal intencionadas"

Sin embargo, para el aludido Javier García la difícil realidad de Colchane al no contar con electricidad, ni conexión a internet, conllevó a que los propios profesores con residencia en la comuna, realizaran turnos éticos de forma voluntaria.

"Se estableció de manera voluntaria turnos éticos de cinco docentes que residían en la comuna para evitar contagios entre los profesores. Es importante señalar que Colchane es una comuna rural altiplánica que no cuenta con la conectividad como en las otras ciudades del país", sostuvo la máxima autoridad comunal.

Ricardo Opazo, destacado docente falleció este martes producto del Covid-19. (Foto: Municipalidad de Colchane)

Para el director del Liceo Técnico Profesional de Colchane, Jorge Palape, las acusaciones de Cisternas son " con fines políticos y mal intencionadas", debido a que el contagio del docente se produjo por contacto con gente en tránsito en la comuna, e incluso fue el propio profesor quien no quiso devolverse a su ciudad natal para colaborar en la entrega de materiales y canastas de alimentos.

"Él tuvo la posibilidad de irse a su casa, a Linares, y él decidió de forma voluntaria quedarse en Pisiga Choque y colaborarnos en el liceo. Fuimos contagiados por gente que estuvo transitanto, por lo tanto, responsabilidad nuestra no es. Me parece negativo que se utilice esto políticamente sabiendo las dificultades que tenemos en la conectividad para trabajar con los niños, tenemos que estar acá en físico", finalizó.