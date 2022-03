Comenzó construcción de segunda zanja en la frontera de Colchane

Este lunes comenzó la construcción de la segunda zanja en el sector fronterizo de Colchane, Región de Tarapacá.

Dicha zanja se suma a las labores de mantención que personal del Ejército hizo a una que ya existía en el sector desde hace cinco años, pero que con el paso del tiempo, las lluvias altiplánicas y la acción de algunas bandas dedicadas, por ejemplo, al tráfico de drogas o de personas, terminó por casi desparecer.

Desde el Ejército explicaron que la construcción de esta segunda zanja no sería una extensión de la primera, que se encuentra ubicada de lado sur oeste del Complejo Fronterizo de Colchane, si no que se localizaría por el lado norte del recinto, y correría en paralelo por una zanja que hay de lado boliviano, pero que no existía de lado chileno.

"Esta nueva zanja, que correrá del complejo aduanero hacia el norte, permitirá con ello impedir que sigan entrando hacia nuestro territorio chileno migrantes de otros países que son principalmente venezolanos y haitianos. Es un sector que está a un costado muy cercano a la zanja boliviana, y cuya zanja hoy no tiene mayor profundidad que un metro, entonces finalmente por ahí están pasando los extranjeros", manifestó el jefe de la Defensa Nacional en el Tamarugal, general Marco Jaque.

Según indicó el ministro de Interior, Rodrigo Delgado, la nueva construcción contempla unos 300 metros de extensión, sin embargo, Jaque precisó que "su extensión va a depender de la consistencia del terreno que podría variar en cuanto a su largo, pero es algo que vamos a ir evaluando".

Voces locales

Sin embargo, desde la comuna de Colchane algunas comunidades no ven con buenos ojos la medida. Es el caso de la comunidad de Quebec, cuya dirigenta y, además, concejala de Colchane, Maribel Mamani, manifestó a Cooperativa Regiones que los pobladores nunca han sido consultados por las autoridades.

"Geográficamente Colchane es una explanada, por lo tanto, la primera zanja que hicieron es de 600 metros y ahora de 300 y Colchane tiene una planicie de cinco o 10 kilómetros, así que por el bofedal pueden pasar igual. El problema es que ninguna de las personas que ha tomado esta decisión lo ha consultado con las autoridades comunales", sostuvo Mamani.

En la misma línea fue el dirigente del poblado de Pisiga Choque, Elvis Choque, quien también manifestó que no han sido consultados por la construcción de la nueva zanja.

"A nosotros no nos han consultado para nada. La verdad de las cosas como se hizo zanja solo en el paso del control, los migrantes siguen pasando por el lado, en este momento están pasando por mi pueblo, por Pisiga Choque, o sea, si quieren hacer zanjas, tienen que hacer zanjas por toda la frontera", precisó el dirigente.

En tanto, el jefe comunal de Colchane, Javier García, en tono más conciliador expresó que "sin duda que la zanja por sí sola no va a solucionar el problema del control migratorio, pero es una señal positiva que contribuye a desincentivar el ingreso irregular de migrantes. Por cierto son necesarias trabajar de manera multifocal e ir involucrando a todos los actores, ya que este fenómeno migratorio se ha ido extendiendo en el tiempo y que por cierto requiere un trabajo coordinado y serio", finalizó.