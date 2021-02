Comenzó traslado de 500 migrantes varados en Colchane hacia Iquique

La mañana de este martes comenzó el traslado de 500 ciudadanos extranjeros, que se encuentran varados en la comuna de Colchane, hasta residencias sanitarias transitorias dispuestas en la ciudad de Iquique.

Lo anterior fue confirmado por el gobernador (s) de la Provincia del Tamarugal, Fernando Chiffelle, quien dijo que, además, la noche de este lunes otro contingente de 124 personas ya fue derivado hasta la capital regional de Tarapacá.

"Ayer se bajaron 124 personas, hoy día vamos a bajar con nueve buses a 500 personas y así, en función de como vamos liberando los albergues, vamos a ir bajando a estas personas", manifestó.

Actualmente, cifras de la Gobernación del Tamargual calculan la presencia de unos mil 600 extranjeros en la comuna de Colchane, los cuales iran siendo trasladados a medida que se vayan desocupando las residencias transitorias para migrantes en Iquique.

En el reporte diario realizado este martes por la Seremi de Salud de Tarapacá fueron informados mil 804 cupos en dichas residencias, sin embargo, mil 934 personas se mantienen actualmente utilizando estos espacios. Sobre el evidente sobre cupo que existe, el titular regional de salud, Manuel Fernández, sostuvo lo siguiente:

"Esto se da normalmente en el binomio madre-hijo que, efectivamente, en un solo cupo se contababilizan ambas personas", expresó.

Respecto de la alta presencia de migrantes en Colchane, Fernández explicó que "en las últimas semanas se ha estado presentando un aumento importante del flujo migratorio, lamentablemente, esta dinámica no es manejable por nadie, es una realidad mundial y en la región, me refiero a la región latinoamericana, ver la situación particular de Venezuela desde donde se está migrando y producto de la pandemia eso se ha acentuado".