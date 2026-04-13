Con retroexcavadora: Sorprenden a dos bolivianos tapando la zanja del Plan Escudo Fronterizo

Dos ciudadanos bolivianos fueron detenidos en Colchane, Región de Tarapacá, tras ser sorprendidos mientras tapaban las zanjas del Plan Escudo Fronterizo con una retroexcavadora, cuyo origen es investigado por las policías.

"Carabineros de la Sección O.S.7 Iquique en la comuna de Colchane logra la detención de dos personas Bolivianas por Contrabando de Vehículo quienes utilizaban una maquinaria para cubrir las zanjas y habilitar pasos en la frontera de nuestro país", informó Carabineros de la Región de Tarapacá en su cuenta de X.

El procedimiento se originó tras una alerta que recibió policía por desconocidos que estaban cubriendo las zanjas y despejando obstáculos naturales, con el objetivo de habilitar pasos no autorizados para el tránsito de vehículos.

Al lugar concurrió personal del OS7 y al advertir la presencia policial, los sospechosos intenaron darse a la fuga, pero finalmente fueron capturados.

Se trata de un sujeto de 43 años, quien mantiene antecedentes penales por contrabando, y otro de 31 años, sin antecedentes.

Además de la incautación de la retroexcavadora que era utilizada por los bolivianos para tapar las zanjas, se logró requisar un teléfono celular.