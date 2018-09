Declararon culpables a ex carabineros por el secuestro de José Vergara

El Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Iquique declaró culpables a los ex carabineros acusados del secuestro de un joven con esquizofrenia en el 2015 y que no ha vuelto a aparecer en la comuna de Alto Hospicio, Región de Tarapacá.

Los cuatro ex policías -dados de baja en 2015- fueron acusados de ser autores del secuestro calificado de José Vergara, desaparición forzada de personas y la falsificación de instrumento público, de lo que fueron absueltos.

Según el Tribunal, se desestima el secuestro calificado porque luego de ser liberado José Vergara fue visto por un lugareño en Huantajaya, en las afueras de Alto Hospicio.

El abogado querellante, Matías Ramírez, señaló que no se descarta llegar a cortes internacionales. "Sin duda nos parece una muy mala señal desde la judicatura, creemos que el tribunal no entendió el mensaje que buscaba en este caso la Corte Suprema, que era condenar de manera categórica la violación a los derechos humanos".

Los ex efectivos policiales habían recibido una condena en el primer juicio oral en abril pasado por detención ilegal, lo que fue desestimado por la Corte Suprema, declarándolo nulo.

Por su parte, Juan Vergara, padre de José, indicó que "le cambiaron un grado nomás a la detención, una detención ilegal a un secuestro simple. No puede ser, mi hijo todavía no aparece y los pacos ahí mintiendo desde un principio".

Los ex efectivos policiales fueron declarados culpables por el delito de secuestro simple del joven del que aún no se conoce su paradero, quien tras su detención Vergara no volvió a aparecer.

🔴 Ahora | Tribunal Oral en lo Penal de #Iquique declaró culpable del delito de secuestro simple a los 4 ex Carabineros por la desaparición de José Vergara, desestimando el secuestro calificado y la desaparición forzada de personas. El joven aún no aparece. @Cooperativa pic.twitter.com/aIOuKjyJQb — Daniela Esquivel (@fridaturbina) 20 de septiembre de 2018