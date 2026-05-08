Detuvieron en Iquique a una de las mujeres más buscadas de Colombia

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este viernes a Ana Milena Álvarez Aguirre, una ciudadana colombiana que figuraba como una de las personas más buscadas por las autoridades de su país.

Sobre esta criminal pesa una orden de captura internacional por delitos de alta connotación, entre ellos homicidio.

La captura fue confirmada a Cooperativa por el comisario Iván Covarrubias, del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, quien explicó que el trabajo policial logró "detectar a una mujer de nacionalidad colombiana, quien, en registro de la Policía Nacional de Colombia, mantenía una orden de búsqueda, siendo una de las mujeres más buscadas en ese país".

Asimismo, informó que Álvarez Aguirre "mantenía una denuncia por ingreso al país por paso no habilitado", por lo que, "en coordinación con el Servicio Nacional de Migraciones, se logró gestionar la orden de expulsión para hoy".

La orden de captura internacional contra esta mujer fue emitida por la Policía del Valle del Cauca, Colombia, por los delitos de homicidio y por concertarse para cometer ilícitos.

Según se reveló, la investigada ingresó por un paso no habilitado en la frontera norte del país y fue enrolada e ingresada al sistema ABIS de la Policía de Investigaciones.

Al respecto, se señaló que, al ser cotejados con la información proporcionada últimamente por la Policía de Colombia, se permitió establecer que se trataba de Ana Milena Álvarez Aguirre.