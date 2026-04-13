Dos bolivianos fueron detenidos acusados de robar maquinaria que construye la zanja en la frontera

Personal del OS7 de Carabineros de Iquique informó la detención de dos sujetos bolivianos por el delito de contrabando de vehículo, luego de robar una retroexcavadora utilizada para la construcción de las zanjas en la frontera de Colchane, Región de Tarapacá.

De acuerdo a Emol, los sujetos fueron sorprendidos llevándose el vehículo, que es utilizado por las Fuerzas Armadas desde que asumió el Presidente José Antonio Kast.

La institución detalló que los sujetos utilizaron la máquina para cubrir el foso y habilitar el paso entre la frontera de Bolivia y Chile.

La medida forma parte del Plan Escudo Fronterizo que considera medidas como el cierre total de la frontera a la inmigración irregular, sanciones y un despliegue militar y policial en las zonas de pasos no habilitados.