El complejo escenario que viven los lancheros de Iquique

Los paseos a la boya Esmeralda para conmemorar todos los años el Combate Naval de Iquique, son casi una tradición en la capital regional de Tarapacá, sin embargo, la pandemia que afecta al país, y la suspensión de eventos masivos en torno al 21 de mayo, han afectado a los que viven de esta fecha; los lancheros.

Y es que el Sindicato de Lancheros del Muelle Prat de Iquique, que reúne a cerca de 30 socios, ve con tristeza la situación actual, debido a que no podrán trabajar en uno de los eventos que más réditos económicos les deja.

"El 21 de mayo es la fecha peak del año para nosotros porque hacemos una navegación histórica y llegamos al punto en donde ocurrió el Combate Naval, entonces estamos todos los años en la ceremonia, trabajamos con cantidad de gente aglomerada para hacer fila e irse con las lanchas, y esta fecha ya no la tenemos. Mañana es 21 de mayo y para nosotros es muy triste. No podremos abastecernos económicamente y quizás hasta cuando", manifestó Gloria Chávez, presidenta del sindicato.

El recuerdo de una de las lanchas del Muelle Prat llevando pasajeros hasta la Boya Esmeralda un 21 de mayo (Foto: Facebook Lancheros Iquique)

Estallido social y pandemia

Pero según Gloria, la precaria situación que vive actualmente el rubro comenzó tras el estallido social. Desde aquel momento las ventas se vieron afectadas debido a la merma de turistas que resintió el período estival.

Sin ir más allá, otra de las fechas claves para los lancheros es el Año Nuevo, momento que utilizan para generar recursos con el paseo de turistas que esperan las doce en el mar. De eso, nada, ya que -a raíz del estallido social- los fuegos articiales lanzados desde Playa Cavancha fueron suspendidos, y por ende, no hubo trabajo.

Llegó marzo y con esto la declaración del Coronavirus como pandemia, un anunció que agudizó el panorama.

"La autoridad marítima nos cerró los zarpes porque no podíamos tener aglomeraciones de gente, y sin zarpes, no hay turistas. El muelle quedó desolado, quedamos nosotros no más. Desde que empezó la pandemia no hemos trabajado, y no tenemos cómo reinventarnos porque nuestras lanchas están paradas", agregó Chávez.

"Es la peor crisis que hemos vivido"

Son varios meses que han debido sortear los lancheros a raíz de la situación actual por la que atraviesa el país. Chávez insiste que no han recibido ninguna ayuda por parte del gobierno, sólo reuniones que no han llegado a nada concreto.

"Del gobierno no hemos podido obtener nada, sólo reuniones con Sernatur y la seremi de Economía que, se supone, están gestionando una ayuda económica, pero aún nada concreto para nosotros. Es la peor crisis que hemos vivido", indicó la presidenta de los lancheros.

Desde Sernatur Tarapacá, su directora Bárbara Rojas, señaló que "hemos tenido reuniones con los distintos gremios del sector turístico regional, entregándoles una señal de apoyo en lo que es entrega de información, capacitaciones y orientándolos en todo lo necesario para enfrentar esta crisis sanitaria. Entendemos la preocupación por nuestras pymes que se han visto considerablemente afectadas, es por eso que el gobierno sigue trabajando fuertemente para paliar de alguna manera la situación económica producto de esta contingencia sanitaria".